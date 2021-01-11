Halkbank'ta hedef "3 kulvarda 3 kupa"

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın pasörü Aslan Ekşi, Challenge Kupası, Türkiye Kupası ve ligde 3 kupa kazanmayı hedeflediklerini ifade etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan, mavi-beyazlı ekipte ikinci dönemini yaşadığını belirterek, ikinci gelişinde kurumsallaşma ve sportif açılardan çok gelişmiş bir Halkbank bulduğunu belirtti.

Halkbank'taki ilk yılında bir CEV Kupası şampiyonluğu ve Türkiye Kupası mutluluğu yaşadığını, ligi de ikinci sırada bitirdiklerini hatırlatan Ekşi, "Bu senenin sonunda şampiyon olup o eksiği de tamamlamak istiyorum. Bu yıl bizim açımızdan küresel salgın nedeniyle zor geçiyor. Yoğun bir maç programı var. Challenge Kupası, Türkiye Kupası ve ligde devam ediyoruz. Hedefimiz 3 kulvarda da kupa kazanmak." ifadelerini kullandı.

"Soyadımız aynı ama benim adım Arslan değil Aslan"

Aslan Ekşi, tecrübeli voleybolcu Arslan Ekşi ile isim benzerliğinin yanı sıra ikisinin de solak olduğuna dikkati çekti.

Voleybola başladığı yıllarda adının Aslan Ekşi olduğunu kimseyi inandıramadığını dile getiren milli voleybolcu, şunları kaydetti:

"Rakip olduğumuz maçlarda 'Arslan' veya 'Ekşi' diye seslenildiğinde, istemsiz ikimiz de dönüyorduk. Benim açımdan güzel bir duygu. Artık voleybolseverlerin de alıştığını düşünüyorum. Soyadımız aynı ama benim adım Arslan değil Aslan. Mevkidaşımın ismi Arslan. Bunu da buradan bir kez daha açıklamak isterim."

A Erkek Milli Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edeceğini ifade eden Aslan "Milli takım hepimizin. Kalben onların yanındayız. Gönülden sonsuz başarılar diliyorum. Final vizesi alacaklarına inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur