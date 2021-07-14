Halkbank'ta Furkan Aydın yuvaya döndü
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Halkbank'ta Furkan Aydın yuvaya döndü

Halkbank'ta Furkan Aydın yuvaya döndü
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu rotasyonunu Furkan Aydın'ı transfer ederek güçlendirdi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu rotasyonunu Furkan Aydıntransfer ederek güçlendirdi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kulübün alt yapısından yetişen ve geçen sezon Tokat Belediye Plevnespor'da forma giyen oyuncuyla anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Eski takımına döndüğü için tarifsiz duygular yaşadığını belirten Furkan, "Büyüyüp yetiştiğim, kazanma kültürünü aldığım kulübümde hedef her zaman kürsü ve en üst basamaktır. Bu sezon da kupalar kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Halkbank'a gönül vermiş herkesi mutlu etmek adına elimden gelen çabayı göstereceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Umarım hem bizim hem değerli rakiplerimiz için sakatlıkların yaşanmadığı, spor ortamının normale döndüğü sağlıklı bir sezon yaşanır. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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