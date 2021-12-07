Halkbank'ta Avrupa sınavı başlıyor

CEV Erkekler Challenge Kupası'nda mücadele eden Halkbank, Bosna Hersek ekibi OK Bosna Sarajevo ile 16'lı finallerin iki maçını da Ankara'da oynayacak. Turu geçen takım 8'li finallere kalma hakkı elde edecek. Müsabakaları Yunanistan'dan Eirini Moula, Finlandiya'dan Tamàs Jàmbor ve İngiltere'den Nicholas Heckford dönüşümlü olarak yönetecek.

"GALİBİYET ODAKLI HAZIRLANDIK"

17: 00 OK Bosna SARAJEVO-Halkbank ANKARA

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Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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