Halkbank Spor Kulübünden Kutlama

Halkbank Spor Kulübü, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde şampiyon olarak Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Türk Telekom ve Spor Toto 1. Lig'i ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e doğrudan çıkan MKE Ankaragücü'nü kutladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, mutlu sona ulaşmada emeği geçen yönetici, teknik heyet ve sporcular tebrik edilerek, "Hemşehrilerimize üst liglerde başarılar dileriz. Aynı şekilde Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e tekrar dönen Çaykur Rizespor'u da kutlar, Süper Lig'de başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.