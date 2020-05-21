Halkbank, Sloven voleybolcu Toncek Stern'le yollarını ayırdı Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Sloven pasör Toncek Stern'in yeni sezonda kadroda yer almayacağını duyurdu.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Sloven pasör Toncek Stern'in yeni sezonda kadroda yer almayacağını duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu devre arası A takım kadrosunda yer alan ve verilen görevleri hem antrenman hem de maçlarda layıkıyla yerine getiren oyuncumuz Toncek Stern, önümüzdeki sezon aramızda olmayacaktır." denildi.

Mavi-beyazlı kulüp, Sloven voleybolcuya takıma katkıları için teşekkür ederek spor yaşamında başarı diledi.

Kaynak: AA