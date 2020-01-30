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Halkbank, Sloven voleybolcu Toncek Stern'i transfer etti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Sloven pasör çaprazı Toncek Stern'i renklerine bağladı.

30.01.2020 23:30 | Son Güncelleme: 30.01.2020 23:30
Halkbank, Sloven voleybolcu Toncek Stern'i transfer etti

Halkbank Erkek Takımı, Sloven pasör çaprazı Toncek Stern'i renklerine bağladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Milli Takımı'nda da forma giyen 24 yaşında ve 1,98 metre boyundaki oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toncek Stern, Halkbank'a transferinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Takımı tanımamın yanında çok iyi referanslar aldım. Ben de çok çalışıp bu güzide takıma yardımcı olmaya çalışacağım. Bir an evvel arkadaşlarımla kaynaşıp sahada elimden geleni yapmak istiyorum. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Toncek Stern, son olarak Polonya'nın BKS Visla Bydgoszcz takımında görev yaptı.

Kaynak: AA
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