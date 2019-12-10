Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde Jastrzebski Wegiel'e konuk olacak
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 2. maçını, yarın deplasmanda Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel'e karşı oynayacak.
10.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:34
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 2. maçını, yarın deplasmanda Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel'e karşı oynayacak.
Jastrzebie-Zdroj kentindeki Widowiskowo Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Halkbank, C Grubu ilk hafta maçında Belçika temsilcisi Greenyard'a 3-2 yenilmişti.
Kaynak: AA
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