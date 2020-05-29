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Halkbank, Moldovalı voleybolcu Bahov ile yollarını ayırdı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov'un yeni sezonda kadroda yer almayacağını duyurdu.

Halkbank, Moldovalı voleybolcu Bahov ile yollarını ayırdı
29.05.2020 09:23 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:23

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov'un yeni sezonda kadroda yer almayacağını duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "A takım kadrosunda başarıyla hizmet veren Dmitrii Bahov ile mukavele yenilememe kararı alınmıştır." denildi.

Mavi-beyazlı kulüp, Moldovalı voleybolcuya takıma katkıları için teşekkür ederek, spor yaşamında başarı ve ailesiyle mutlu bir hayat diledi.

Kaynak: AA

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