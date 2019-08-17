Halkbank, Milli Voleybolcu İbrahim Emet ile anlaştı

17.08.2019 09:27

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, ligin deneyimli oyuncularından İbrahim Emet'i kadrosuna dahil ederek orta oyuncu rotasyonunu güçlendirdi.

1986 Ankara doğumlu ve 210 santimetre boyunda olan Emet, "Türkiye'nin en başarılı, Avrupa'nın da gözde takımının formasına giymek bana onur verecek" dedi. Daha önce SSK, Galatasaray, Torul Gençlik, Maliye Milli Piyango, Fenerbahçe ve İ.B.B.S.K. takımlarının formalarını giyen İbrahim Emet, bir çok kez Milli Takımların formasını terletti.

"Takımıma katkı yapmak istiyorum"

Halkbank formasını giymenin kendisine onur verdiğini dile getiren İbrahim Emet, "Halkbank'ın vizyonunu Türkiye olduğu gibi, Avrupa'da da biliniyor. Hedef her zaman zirve. Türkiye'nin en başarılı, Avrupa'nın da gözde takımının formasına giymek bana onur verecek. Ben de deneyimimi, birikimimi ortaya koyarak takımıma katkı yapmak istiyorum. Elbirliği ile başarılı bir sezon geçirmek adına idmanlarda ve sahada elimizden geleni yapacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

Orta oyuncu mevkiini çok yetenekli milli oyuncular ile paylaşacağını hatırlatan İbrahim Emet, "Aramızdaki rekabet ve işbirliği sinerji oluşturacaktır. Uzun bir maraton olan sezonda lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir mücadele vereceğiz. Takımımız her oyuncunun yetenek, mücadele azmi ve katkılarına ihtiyaç duyacaktır. Takım kimyamızın bu mücadeleyi verecek vasıflarda olduğunu düşünüyorum. Son söz olarak, Halkbank formasını giymemi sağlayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA