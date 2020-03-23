Halkbank, kredilerde vadeleri 3 ay süreyle faizsiz ertelenecek Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin giderilmesi için aldığı tedbirlere bir destek de Halkbank'tan geldi.

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin giderilmesi için aldığı tedbirlere bir destek de Halkbank'tan geldi. Kaynak: Dunya.com