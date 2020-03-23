Halkbank, kredilerde vadeleri 3 ay süreyle faizsiz ertelenecek
Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin giderilmesi için aldığı tedbirlere bir destek de Halkbank'tan geldi.
23.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:23
Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin giderilmesi için aldığı tedbirlere bir destek de Halkbank'tan geldi.
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Kaynak: Dunya.com