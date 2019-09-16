Halkbank kredi faiz oranlarını düşürdü

Halkbank kredi faiz oranlarını düşürdü

Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15,5 aralığına, ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1,35'e indirdi.

16.09.2019 15:15
Halkbank kredi faiz oranlarını düşürdü

Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15,5 aralığına, ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1,35'e indirdi.


Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, bugünden itibaren uygulamak üzere ticari, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarında indirime gitti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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