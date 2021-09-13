Halkbank kaçta kapanıyor? Halkbank çalışma saatleri! Halkbank saat kaça kadar açık?

Halkbank kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Halkbank çalışma saatleri, kurumda işlem gerçekleştirecek olan vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan biri. Banka işlemi yapacak olanlar da Halkbank açılış ve kapanış saatlerini araştırıyor. Peki saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası çalışma saatleri nedir? Cumartesi ve Pazar günleri de açık mı? İşte Halkbank çalışma saatleri 2021...

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halk Bankası çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00'da başlar. Akşam saat 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.

Halkbank öğle arası çalışma saatleri Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Halkbank, öğle vakti 12:30 - 13:30 saatleri arasında mola vermektedir.

Halkbank hafta sonu açık mı?

Halkbank hafta sonları da hizmet vermemektedir.

HALKBANK KAÇTA KAPANIYOR?

Halkbank 17:00 itibarıyla kapanmaktadır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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