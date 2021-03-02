Halkbank, İtalya'ya umutlu gitti
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Halkbank, İtalya'ya umutlu gitti

02.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:09
Halkbank, İtalya'ya umutlu gitti

CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında yarın Allianz Powervolley'le deplasmanda karşılaşacak Halkbank'ın milli oyuncusu Hakkı Çapkınoğlu, tur atlayacaklarına inandığını belirtti.

CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında yarın Allianz Powervolley'le deplasmanda karşılaşacak Halkbank'ın milli oyuncusu Hakkı Çapkınoğlu, tur atlayacaklarına inandığını belirtti.

Hakkı Çapkınoğlu yaptığı açıklamada, ilk maçı basit hatalarla 3-1 kaybettiklerini hatırlattı.

İtalya'ya dezavantajlı gittiklerini anlatan milli voleybolcu, "Ancak bu, rakibimizi sahasında yenemeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Ankara'da istatistiklerimiz rakipten çok daha iyi olmasına karşın, basit hatalarla avantajımızı yitirdik. Unutulmasın ki biz iyi bir ekibiz. Buraya da inançlı geldik. Sporda her maç bir meydan okumadır. Biz de rakibimize centilmence meydan okuyor ve tur için inancımızı koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Milano'da yarın TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşma, Allianz Cloud Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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