Halkbank'ın yarı finaldeki rakibi Panathinaikos oldu

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Challenge Kupası yarı finalindeki rakibi, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibi oldu.

İspanya'nın Cai Teruel takımı, çeyrek final rövanş mücadelesinde konuk ettiği Panathinaikos'u 25-21, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

İki takım arasındaki ilk maçı 3-1 Panathinaikos kazandığı için turu geçen ekip altın setin ardından belli oldu.

Altın seti 15-11 kazanan Panathinaikos, yarı finale yükseldi.

Halkbank ile Panathinaikos arasındaki yarı final karşılaşmaları, 23 Şubat ve 1 Mart'ta oynanacak.