Halkbank'ın rakibi Bursa Büyükşehir Belediyesi

23.01.2020 09:55 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:00

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.



Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. haftasında perde, yarın yapılacak Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediye karşılaşması ile açılacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maçın başlama saati 15.00. Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan karşılaşmayı Halkbank 3-0 kazanmıştı. 13. haftada 2-0 öne geçtiği maçta Galatasaray'a 2 puan kaptıran Halkbank'ta genç orta oyuncu Furkan Aydın, mücadele ile ilgili fikirlerini şöyle aktardı:



"Sıkışık bir fikstürdeyiz. Lig, Avrupa, kupa ligin bu sıkışık programındaki zaman sıkıntısına karşın efektif ve yüksek kalitede çalışıyoruz. Şanssız bir sezon yaşadığımız da aşikar. Bursa maçı bizim için yeni bir meydan okuma anlamına geliyor. Kendi sahamızda rakibimize saygı duyarak, terimizin son damlasına kadar mücadele edip üç puan kazanmak istiyoruz. Bu mücadeleyi verecek kondisyonumuz, kalitemiz ve inancımız var. Buradan hak ettiğimiz bir galibiyet alıp Şampiyonlar Ligi'ndeki Wegiel maçına moralli çıkmak arzusundayız." - ANKARA

Kaynak: İHA