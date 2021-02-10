Halkbank'ın Kübalı voleybolcusu Hernandez'in Atatürk sevgisi Açıklaması
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Halkbank'ın Kübalı voleybolcusu Hernandez'in Atatürk sevgisi Açıklaması

10.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:52
Halkbank'ın Kübalı voleybolcusu Hernandez'in Atatürk sevgisi Açıklaması

??????? Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Kübalı oyuncusu Fernando Ramos Hernandez, Atatürk'ü sevdiğini belirterek, "Bağımsızlık, vatanseverlik denince ilk akla gelen kişi. Vatanını ve halkını çok seviyordu.

??????? Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Kübalı oyuncusu Fernando Ramos Hernandez, Atatürk'ü sevdiğini belirterek, "Bağımsızlık, vatanseverlik denince ilk akla gelen kişi. Vatanını ve halkını çok seviyordu. Sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın takdirle baktığı bir lider." ifadelerini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen mavi-beyazlı ekibin Kübalı pasör çaprazı Hernandez, Anıtkabir ziyaretlerinde duygulandığını aktardı.

Atatürk'e büyük saygı duyduğunu anlatan Hernandez, "O'nun yattığı yer olan Anıtkabir'i ziyaret ettiğimde hissettiğim duyguları anlatamam. O çok büyük bir değer." şeklinde görüş belirtti.

Türk voleybolunun gün geçtikçe güçlendiğini, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin mücadele etmesi zor bir platform olduğunu vurgulayan Hernandez, Türk voleybolunun uluslararası alanda da saygı gördüğünü kaydetti.

Halkbank'ın ligin önemli takımlarından biri olduğunu ifade eden 31 yaşındaki Hernandez, "Bu yıl üç kulvarda yürüyoruz. Her turnuvanın ayrı bir önemi var. Hangi müsabakaya çıkarsak çıkalım takım ona konsantre oluyor. Sonuç çalışma tempomuza bağlı olacak. Sonunda neler olacağını birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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