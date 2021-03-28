Halkbank'ın hedefi Kupa Voley'de finale yükselmek

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda hedef yarın Ankara'da oynanacak AXA Sigorta Kupa Voley yarı finalinde Arkas Spor'u geçerek finalde mücadele etmek.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda hedef yarın Ankara'da oynanacak AXA Sigorta Kupa Voley yarı finalinde Arkas Spor'u geçerek finalde mücadele etmek.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen orta oyuncu Fatih Eren Uğur, sezon başında 3 kulvarda şampiyonluk parolası ile yola çıktıklarını belirterek, "Ligde üçüncü ve dördüncü sıradaki takımlardan daha fazla puan almamıza karşın, statünün azizliğine uğrayıp final grubunun dışında kaldık. Challenge Kupası'nda ise son 4 takım arasına kaldık ancak finale çıkamadık. Şimdi üçüncü hedefin peşindeyiz ve bu kupayı çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligin "başat, lokomotif" takımları arasında yer alan Halkbank'ın bu tür finaller için tecrübeli bir camia olduğuna dikkati çeken Uğur, "Tarihimiz, kadromuz, camiamız, inancımız bizi finale taşıyacaktır, buna inanıyoruz. Bu güzide aileye layık bir mücadele vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Arkas Spor için "Saygıdeğer bir ekip. Önemli oyuncuları var." değerlendirmesini yapan Uğur, şunları kaydetti:

"Ancak bu maçı kazanmayı çok istiyoruz. İyi hazırlandık, herkes görev ve sorumluluğunun bilincinde. Önce yarı finali, sonra da finali kazanabilmek için elimizden gelenleri yapacağız. Son olarak sakatlanarak sezonu kapatan sevgili arkadaşımız Aslan Ekşi'ye acil şifalar diliyorum."

Halkbank ile İzmir temsilcisi Arkas Spor'un TVF Başkent Spor Salonu'nda karşı karşıya geleceği yarı final mücadelesi saat 18.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur