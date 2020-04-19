Halkbank'ın destek paketi Kovid-19'a karşı esnafa "kalkan" oluyor
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Edirne, Meriç, Güncel

Halkbank'ın destek paketi Kovid-19'a karşı esnafa "kalkan" oluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank'ın sunduğu "Esnaf Destek Paketi", küçük işletmelere üretimlerini sürdürme imkanı veriyor.

19.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:29
Halkbank'ın destek paketi Kovid-19'a karşı esnafa

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank'ın sunduğu "Esnaf Destek Paketi", küçük işletmelere üretimlerini sürdürme imkanı veriyor.

Halkbank, işverenden çalışana, esnaftan emekliye birçok kesim için düzenlemeler içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlar için "Esnaf Destek Paketi", "İşletme Kredisi" ve "Paraf Esnaf Kart" paketlerini hayata geçirmişti.

Söz konusu paketler, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen üretimin sürdürülmesinde önemli rol oynuyor.

Edirne'de faaliyet gösteren Arslanzade Şekerlemeci de Halkbank'tan "Esnaf Destek Paketi" kapsamında aldığı krediyle üretimine devam ediyor.

İş yerinin sahibi Arif Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 41 yıldır şekerleme ve tatlı üretimi yaptığını söyledi.

Tüm dünyanın koronavirüs nedeniyle sıkıntı çektiğini belirten Meriç, "Her taraf koronavirüs salgınıyla kavruluyor. Biz de esnaf olarak bundan büyük sıkıntı çekiyoruz. Bu sıkıntımızın içinde fakat derler ya 'iyi gün dostu, kara gün dostu', öyle bir imdadımıza yetişti ki devletimiz ve aynı zamanda da Halkbank, bizlere kredi musluklarını açtı, 'yanınızdayız' dediler. Bizleri öyle bir ferahlattılar ki ben hiçbir işçimi çıkarmadım. Neden? Çünkü biz onlarla varız. Onlar varsa biz de varız." diye konuştu.

"5 dakikada işlemlerimiz gerçekleşti"

Meriç, işçileriyle imalathanesinde çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

Yaklaşık 40 yıldır Halkbank ile çalıştığını anlatan Meriç, "Halkbank'a gittik o hoş sohbetle, çayımızı kahvemizi içtik. Hiç bekletmeden hijyen şartlarına uyarak güzellikle 5 dakika içerisinde işlemlerimizi gerçekleştirdiler. Kredimizi kısa sürede aldık ve işçilerimizle paylaştık. İyi günde herkes dosttur ama kötü günlerde kara gün dostu önemlidir. Binlerce teşekkür ediyorum Halkbank'a." diye konuştu.

Meriç, ihtiyacı olan esnafın çekinmeden krediye başvurabileceğini, Türkiye'nin birlik beraberlik içerisinde dayanışmayla bu günleri de atlatacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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