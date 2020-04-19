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Koronavirüs, Eskişehir, Ekonomi

Halkbank'ın destek paketi kadın girişimciye can suyu oldu

Eskişehir'de yaşayan araç tamirhanesi sahibi evli ve iki çocuk annesi Yasemin Döner, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank tarafından sağlanan esnaf destek paketi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında rahat bir nefes aldı.

19.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:46
Halkbank'ın destek paketi kadın girişimciye can suyu oldu

Eskişehir'de yaşayan araç tamirhanesi sahibi evli ve iki çocuk annesi Yasemin Döner, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank tarafından sağlanan esnaf destek paketi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında rahat bir nefes aldı.

Kovid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank'ın sunduğu paket, küçük işletmelere üretimlerini sürdürme imkanı veriyor.

Halkbank, işverenden çalışana, esnaftan emekliye birçok kesim için düzenlemeler içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlar için "Esnaf Destek Paketi", "İşletme Kredisi" ve "Paraf Esnaf Kart" paketlerini hayata geçirdi.

Söz konusu paketler, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen üretimin sürdürülmesinde önemli rol oynarken, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren işletmenin sahibi 47 yaşındaki Yasemin Döner ise bu destek kapsamında aldığı krediyle hizmetine devam ediyor.

"İşçi çıkartmak istemedim"

Yasemin Döner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Burak Döner ile birlikte çalıştığı iş yerinde muhasebe işlerini üstlendiği söyledi.

İki kızını iş yeri sayesinde büyütüp okuttuğunu ifade eden Döner, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgını nedeniyle devletimizin Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank'ın sunduğu Esnaf Destek Paketine başvurdum. Bu başvuruda hiçbir zorlukla karşılaşmadım. Kefil istenmedi, sadece vergi levhası ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramı istediler. Başvurunun ardından iki gün sonra para hesabıma geçti. Paramı rahatlıkla aldım."

Döner, diğer esnaf arkadaşlarına da destek paketine başvurmaları yönünde telkinlerde bulunduğunu dile getirerek "Halkbank'ın sunduğu Esnaf Destek Paketi işletmemize bir can suyu oldu." dedi.

Devlete ve Halkbank'a teşekkür eden Döner, "3 sigortalı işçim var. İşçi çıkartmak istemedim. Onların maaşlarının ve sigortalarının ödenmesi için destek talebinde bulundum. Elimden geldiğince de ücretsiz izne de onları çıkartmayı düşünmüyorum. Bu paket hem bize hem de işçilerime önemli destek olacak." ifadelerini kullandı.

Döner, ihtiyaç halinde "Paraf Esnaf Kart"a da başvuracağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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