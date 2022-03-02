Halkbank'ın CEV Challenge Kupası finaldeki rakibi Narbonne Volley oldu - Haberler

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Halkbank'ın CEV Challenge Kupası finaldeki rakibi Narbonne Volley oldu

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Halkbank'ın CEV Challenge Kupası finaldeki rakibi Narbonne Volley oldu

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Challenge Kupası finalindeki rakibi, Fransa'nın Narbonne Volley takımı oldu.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Challenge Kupası finalindeki rakibi, Fransa'nın Narbonne Volley takımı oldu.

Challenge Kupası'nda Halkbank, Yunan temsilcisi Panathinakos'u eleyerek finale yükseldi.

Yarı finalin diğer eşlemesinde Slovenya'nın ACH Volley takımını altın set sonucunda eleyen Narbonne Volley, finale kaldı.

Halkbank ile Narbonne Volley arasındaki final maçının ilki 15 Mart'ta Ankara'da oynanacak. Bu maçın rövanşı ise 22 Mart'ta Fransa'da yapılacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Panathinakos, Halkbank, voleybol, Fransa, Spor, Haberler

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