Halkbank'ın aktif büyüklüğü 443,5 milyar TL'ye yükseldi

14.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:38

Halkbank'ın yılın üçüncü çeyreği sonunda aktif büyüklüğü yüzde 17,2 artışla 443,5 milyar TL oldu.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, KOBİ kredileri alanında pazar payını yüzde 18,2'ye yükseltti.

Üçüncü çeyrekte konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerine yönelik kampanyalar gerçekleştiren Halkbank'ın toplam kredileri 391,9 milyar TL'ye ulaştı. 443,5 milyar TL düzeyindeki bilançosuyla büyümeyi sürdüren bankanın toplam mevduatı ise yılın dokuz ayında yüzde 14,1 artışla 284 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kamu bankalarının tasarrufu teşvik eden, yeni yatırımları destekleyen ve şirketlerin ödeme dengelerini düzenleyen uygulamalarının piyasalara güven verdiğini belirterek, "Yeni Ekonomi Programı'nın yol haritası doğrultusunda belirlediğimiz finansal hedeflere bağlı kalarak, piyasa koşullarına hızlı yanıt verebilen bir çalışma stratejisi yürütüyoruz. Sahada olmaya ve reel sektörün ihtiyaçlarını yerinde izlemeye önem veriyor, geliştirdiğimiz çözümlerle dengeli bir şekilde büyümeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk Lirası'nı destekleyen yeni ürünlere ağırlık verdik"

Arslan, mevduat sahiplerine avantajlı ürünler sunmayı sürdüren Halkbank'ın, hesabındaki dövizini satarak tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmek isteyen müşterileri için "Dövizden TL'ye Dönüşüm Mevduat Hesabı" geliştirdiğini belirterek, "Türk Lirası cinsinden varlıkların değer kazanmasına yönelik beklentilerin de yükselmesiyle birlikte Türk Lirası'nı destekleyecek yeni ürünlerin oluşturulması gerekiyordu. Bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanan yeni ürünümüzün, daha önce dövize yönelen müşterilerimizin Türk Lirası gibi kazançlı yatırımlara geçişini hızlandıracağına inanıyoruz." bilgisini verdi.

Geleneksel bankacılık hizmetlerini daha da ileri taşımak üzere altyapı yatırımlarını sürdürdükleri bu süreçte, Halkbank'ın yenilikçi vizyonuna uygun ürünler geliştirmeye öncelik verdiklerini belirten Arslan, "Bankamızın finans piyasalarını hızlı ve gerçekçi verilerle analiz edebilen teknik becerisi, piyasa koşullarını gözeten yeni ürünler hazırlayabilmemizi sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

KOBİ Bankacılığı alanındaki rekabette öne çıkan ürünlerine yoğun ilgi olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:



"İhracat ve katma değerli ürün üretimi için İVME Finansman Paketi ile ihracat yapan firmalara destek olduk. Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli çalışmalara ağırlık vererek, Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentlerinde yer alan yeni kredi kullanacak firmalara önemli avantajlar sunuyoruz. Bununla birlikte, yerli üretime katkı sağlamak amacıyla, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markalarıyla işbirliğine giderek, ülkemizde üretilen binek ve ticari taşıt alanında kredi faiz oranlarını aşağıya çektik."

"Olumlu gelişmeleri hayatın her alanına yaymak istiyoruz"

Türkiye Ekonomisindeki güçlü finansal göstergelerin kaynak maliyetleri aşağı çektiğini ve bu iyileşmeyi hızla müşterilerine yansıtmada öncü olduklarını aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Faiz oranlarında gerçekleştirdiğimiz indirimin konut satışlarına olan birikmiş talebin karşılanmasına olumlu yansıdığını hep birlikte izledik. Olumlu gelişmeleri hayatın her alanına yaymak istiyoruz. Yakın zamanda hizmete sunulan İstihdam Odaklı İşletme Kredisi ile de ekonomimizin istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için mevcut istihdama, sağlıklı ve sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz ürünlerimiz Türkiye ekonomisine değer katan uygulamalar olmuştur. Bankamız tüm firmaların rekabet gücünün artırılması ve katma değerli teknolojik üretim yapanların teşvik edilmesi noktasında yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edecektir. Halkbank ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokolle, Eczacı Paraf KOBİ ve Eczacı Destek Paketi hizmete sunuldu."

Eczacı Paraf KOBİ ile eczacıların nakit akışlarını düzenleyebileceklerini, çek-senet işlemleriyle uğraşmadan taksitli/vadeli mal alımlarını ve tüm harcamalarını tek kart ile gerçekleştirebileceklerini vurgulayan Arslan, "Halkımıza değerli hizmetlerde bulunan eczacılar, oluşturduğumuz Eczacı Destek Paketi ile 500 bin TL'ye kadar destek imkanına sahip olacaklar. Eczacılar bu krediyi, Eczacı Paraf KOBİ kredi kartı aracılığıyla ve aylık eşit taksitli kredi olarak kullanabilecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA