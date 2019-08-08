Halkbank'ın aktif büyüklüğü 429 milyar lira

08.08.2019 19:51

Nakdi ticari kredilerini 2018 yılsonuna göre yüzde 13,0 artışla 241,3 milyar TL'ye taşıyan Halkbank, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yılın ilk yarısında yüzde 17,5'e yükseltti. Banka'nın aktif büyüklüğü ise yüzde 13,4 artışla 429 milyar TL oldu.