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Halkbank ile Seganov'un yolları ayrıldı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Georgi Seganov'un yeni sezonda kadroda yer almayacağını duyurdu.

Halkbank ile Seganov'un yolları ayrıldı
20.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:34

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Georgi Seganov'un yeni sezonda kadroda yer almayacağını duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu A Takım kadrosunda yer alan pasör Georgi Seganov'la gelecek sezon için kontrat yenilememe kararı alınmıştır." denildi.

Mavi-beyazlı kulüp, Bulgar voleybolcuya takıma katkıları için teşekkür ederek spor yaşamında başarı diledi.

Kaynak: AA

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