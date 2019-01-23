Halkbank Genel Müdürü Esob'u Ziyaret Etti

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat'a nezaket ziyaretinde bulundu. Genel Müdür Arslan, "Sorunlarınızı çok iyi biliyorum. Esnafımızın yanındayız" dedi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, Daire Başkanı Yalçın Kaya, Erzurum Bölge Koordinatörü Hanifi Özünal, Erzurum Şube Müdürü Gökhan Yiğit ve Bölge Bireysel Bankacılık Müdürü Lokman Topçu ESOB Yönetim Kurulu'yla Esnaf Sarayı'nda bir araya geldi. Ziyarette ESOB hakkında genel bilgiler veren Başkan Rasim Fırat, 15'i ilçelerde olmak üzere 39 meslek odasına bağlı 15 bin 500 kayıtlı esnaf ve sanatkarın bulunduğunu anımsattı.

BEN DE ESNAF ÇOCUĞUYUM

Göreve geldiği günden bu yana esnaf ve sanatkarlarla sürekli işbirliği halinde olduklarını kaydeden Genel Müdür Osman Arslan ise esnafın sorunlarını çok iyi bildiğini belirtti. Kendisinin de esnaf çocuğu olduğunu dile getiren Arslan, "Bu nedenle esnaf ve sanatkarın halinden anlarım. Sorunlarınızı gayet iyi biliyorum ve imkanlarımız ölçüsünde ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi. Oda başkanlarının esnaf ve sanatkarın sorunlarına yönelik taleplerine anında çözüm üreten Genel Müdür Arslan ziyareti anısına ESOB Başkanı Rasim Fırat, seramik üzerine lale işlemeli bir plaket verdi. Başkan Rasim Fırat'ta misafirlerine Oltutaşı tespih hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA