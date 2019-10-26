Halkbank, Fenerbahçe'ye konuk olacak

26.10.2019 12:42

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada sezonun ilk hafta maçı öncesi takım kaptanları Hasan Yeşilbudak ve Faik Samed Güneş'in görüşlerine yer verildi.

Kaptan Hasan Yeşilbudak, "Sonunda ligin başlama saati geldi çattı. Şimdi sıra çalışmalarımızı sahaya yansıtmaya geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, dinamik, heyecanlı ve inançlı bir takım olduklarını vurgulayan Hasan, "Bu özelliklerimizle Halkbank'ın tarihine, vakarına, ilkelerine yakışır bir mücadele sergilemek istiyoruz. Efeler Ligi'ndeki ilk maçımıza bu bilinçle çıkacağız. Sakatımız, eksiğimiz yok. Fenerbahçe'ye karşı elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Takımın ikinci kaptanı Faik Samed Güneş ise kimyası oturmuş bir ekip olduklarını belirterek, "İyi çalıştık, çok emek verdik, inandık ve ilk düdüğün çalmasını bekliyoruz." şeklinde görüşünü aktardı.

Sezonun ilk iki haftasında şampiyonluk hedefleyen takımlarla karşılaşacaklarına dikkati çeken Faik Samed Güneş, şunları kaydetti:

"Güçlü kadroları var ancak her şey sahada olup bitiyor. İyi voleybol oynayarak, her sayı mücadele vererek bu maçlardan alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz. Ligde yarışacak tüm takımlara sakatlıksız bir sezon temenni ediyorum."

Kaynak: AA