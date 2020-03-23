Halkbank: Esnaf ve sanatkarların kullandıkları kredilerin nisan, mayıs ve haziran aylarında vadesi...
Halkbank: Esnaf ve sanatkarların kullandıkları kredilerin nisan, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz ertelenecek.
23.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:24
Halkbank: Esnaf ve sanatkarların kullandıkları kredilerin nisan, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz ertelenecek.
Kaynak: AA