Halkbank, esnaf kredi faizlerinde yüzde 100 indirime gitti
Halkbank esnaf ve sanatkarlaralar kullandırılmış ve bakiyesi 2020 yılında devreden krediler ile 2020 yılında doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak bazı kredilerde %50 ve %100 faiz indirimi yaptı.
25.12.2019 08:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:34
Halkbank esnaf ve sanatkarlaralar kullandırılmış ve bakiyesi 2020 yılında devreden krediler ile 2020 yılında doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak bazı kredilerde %50 ve %100 faiz indirimi yaptı.
Kaynak: Dunya.com