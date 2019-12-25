Haberler » Ekonomi » Halkbank, esnaf kredi faizlerinde yüzde 100 indirime gitti - Ekonomi

Halkbank, esnaf kredi faizlerinde yüzde 100 indirime gitti

Halkbank esnaf ve sanatkarlaralar kullandırılmış ve bakiyesi 2020 yılında devreden krediler ile 2020 yılında doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak bazı kredilerde %50 ve %100 faiz indirimi yaptı.

25.12.2019 08:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:34
Halkbank, esnaf kredi faizlerinde yüzde 100 indirime gitti

Halkbank esnaf ve sanatkarlaralar kullandırılmış ve bakiyesi 2020 yılında devreden krediler ile 2020 yılında doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak bazı kredilerde %50 ve %100 faiz indirimi yaptı.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler