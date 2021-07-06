Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Yiğit Gülmezoğlu'nu transfer etti
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Yiğit Gülmezoğlu'nu transfer etti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Yiğit Gülmezoğlu'nu transfer etti
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, son olarak Arkas Spor forması giyen smaçör Yiğit Gülmezoğlu'nu kadrosuna kattı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, son olarak Arkas Spor forması giyen smaçör Yiğit Gülmezoğlu'nu kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 26 yaşında ve 1.94 metre boyundaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yiğit Gülmezoğlu, "Halkbank gibi köklü bir kulüpte olacağım için çok heyecanlıyım. Yeni sezonun başlamasını iple çekiyorum. Mücadele ettiğimiz her kulvarda başarıya ulaşabilmek adına çok güzel bir kadronun içinde yer alacağım için de ayrıca umutlu ve heyecanlıyım. Umarım Ankaralı voleybolseverler ve taraftarlarımıza keyifli bir voleybol izletebiliriz. Yeni takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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