Halkbank Erkek Voleybol Takımı yarın Union Raiffeisen ile karşılaşacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Avusturya temsilcisi Union Raiffeisen ile karşılaşacak.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Avusturya temsilcisi Union Raiffeisen ile karşılaşacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 17.30'da başlayacak.

Rövanş karşılaşması ise 19 Ocak Çarşamba günü iki takımın anlaşması gereği yine Ankara'da saat 15.00'te oynanacak.

İki maç sonunda tur atlayacak takım, çeyrek finale çıkacak.