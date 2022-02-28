Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yarın Panathinaikos'a konuk olacak - Haberler

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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yarın Panathinaikos'a konuk olacak

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yarın Panathinaikos'a konuk olacak

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nın yarı final rövanşında Halkbank, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nın yarı final rövanşında Halkbank, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Maroussi Saint Thomas Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Halkbank, ilk maçı 3-0 kazanmıştı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Panathinaikos, Yunanistan, voleybol, Halkbank, Spor, Haberler

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