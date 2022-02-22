Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yarın Panathinaikos'u ağırlayacak
AA, Muhammed Boztepe - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında Halkbank, yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.
Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında Halkbank, yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.
Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.
Maçın rövanşı 1 Mart Salı günü Yunanistan'da oynanacak.
AA / Muhammed Boztepe - Spor