Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yarın Panathinaikos'u ağırlayacak - Haberler
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yarın Panathinaikos'u ağırlayacak

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yarın Panathinaikos'u ağırlayacak

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında Halkbank, yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında Halkbank, yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

Maçın rövanşı 1 Mart Salı günü Yunanistan'da oynanacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Panathinaikos, Yunanistan, Halkbank, voleybol, Spor, Haberler

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