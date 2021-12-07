Halkbank Erkek Voleybol Takımı yarın OK Bosna Sarajevo ile karşılaşacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında yarın Bosna Herkes ekibi OK Bosna Sarajevo ile karşılaşacak.

TVF Başkent Salonu'nda oynanacak müsabaka 14.00'de başlayacak.

Rövanş karşılaşması ise 9 Aralık Perşembe günü iki takımın anlaşması gereği yine Ankara'da saat 17.00'de oynanacak.

İki maç sonunda tur atlayacak takım, adını son 16 turuna yazdıracak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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