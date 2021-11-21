Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak

BURSA (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yenilgisiz lideri Halkbank, 9. haftada yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Karşılaşma öncesinde Halkbank 22 puanla birinci, Bursa ekibi 13 puanla yedinci sırada bulunuyor

Kanadalı orta oyuncu Graham Vigrass, maçla ilgili şu görüşleri paylaştı:

"Hafta içinde üst üste iki maç oynadık ve rakibimizi eledik. Bursa ile yapacağımız maça çok fazla hazırlanma fırsatımız olmasa da Halkbank olarak buraya umutlu geldik. Umudumuz iyi bir takıma sahip olmamızdan. Bursa takımının da gücünün farkındayız. Halkbank olarak Ankara'ya iyi oyun, galibiyet ve üç puanla dönmek için elimizden geleni yapacak ve bunu başaracağımıza inanıyoruz."

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??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



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AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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