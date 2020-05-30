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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yardımcı antrenör Martilotti ile yolarını ayırdı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, İtalyan yardımcı antrenör Alfredo Walter Martilotti ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yardımcı antrenör Martilotti ile yolarını ayırdı
30.05.2020 12:19 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:19

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, İtalyan yardımcı antrenör Alfredo Walter Martilotti ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "İki sezon boyunca Halkbank Erkek Voleybol Takımı teknik heyetinde asistan antrenör olarak görev yapan Alfredo Walter Martilotti, yeni sezon kadrosunda yer almayacak. Çalışkanlığı, takıma aidiyet duygusu ile bağlılığı; Türk dili, örf ve adetlerini öğrenmeye gösterdiği gayretle herkesin sevgisini kazanmış Alfredo Walter Martilotti'ye bundan sonraki hayatı ve spor yaşantısında başarılar dileriz. Güle güle Alfredo." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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