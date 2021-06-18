Halkbank Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasörü Aslan Ekşi ile sözleşme yeniledi
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasörü Aslan Ekşi ile sözleşme yeniledi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasörü Aslan Ekşi ile sözleşme yeniledi
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, oyuncusu Aslan Ekşi'nin sözleşmesini uzattı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, oyuncusu Aslan Ekşi'nin sözleşmesini uzattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, iç transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli pasör Aslan Ekşi ile yeni sezonda da devam etme kararı alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan Ekşi, takımda kaldığı için mutlu olduğunu ve yeni sezonda üç kulvarda yarışacaklarını belirterek, "Her yeni sezon yeni umutlar demektir. Bu yıl da öyle başlayacağız. Hedefi her zaman zirve olan bir takımda misyon üslenmenin öneminin bilincindeyim. Takım olarak geçen yılı fersah fersah geçmek istiyoruz. Ben de geçirdiğim talihsiz sakatlık nedeniyle veremediğim katkıyı bu yıl fazlasıyla yapmak istiyorum. Sağlıkla, başarıyla geçecek bir sezon olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasörü Aslan Ekşi ile sözleşme yeniledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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