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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Zenit Kazan'ı ağırlayacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. maçında yarın Rusya'dan Zenit Kazan'ı konuk edecek.

17.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:30
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Zenit Kazan'ı ağırlayacak

Halkbank Erkek Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. maçında yarın 'dan Kazan'ı konuk edecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da oynanacak.

Halkbank, grupta Greenyard'a 3-2, Jastrzebski Wegiel'e ise 3-0 mağlup olmuştu.

Kaynak: AA
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