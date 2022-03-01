Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği Panathinaikos karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği Panathinaikos karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek...

AA, Fatih Çakmak - Spor
 - Güncelleme:
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği Panathinaikos karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek...

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği Panathinaikos karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek finale yükselmeyi garantiledi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği Panathinaikos karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek finale yükselmeyi garantiledi.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Panathinaikos, voleybol, Halkbank, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title