Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, oyuncularına güveniyor Açıklaması

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Halkbank'ın başantrenörü Taner Atik, sezon öncesi hazırlıklarında oyuncularının özverisinden ve çalışma isteğinden son derece memnun olduğunu belirtti.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Halkbank'ın başantrenörü Taner Atik, sezon öncesi hazırlıklarında oyuncularının özverisinden ve çalışma isteğinden son derece memnun olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Taner Atik, 2021-2022 sezonu çalışmalarını Bolu kampının ardından yeniden Ankara'da büyük bir heyecan ve motivasyonla sürdürdüklerini ifade etti.

"Tecrübeli ve genç oyuncuların karmasından oluşan, ligi çok iyi tanıyan yabancı oyuncuların bulunduğu, çalışma ve kazanma isteği üst düzeyde olan bir takımız." diyen Atik, "Oyuncularımızın her birinin bireysel olarak kalitesi ortada. Bu kaliteyi takım oyununa yansıtmak ve kaliteli bir takım olmak yolunda çok verimli çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligde yine çok zor ve kaliteli bir sezon geçeceğini öngören Atik, şunları kaydetti:

"Bu zorlu ligi başarılı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Bunun için de kaliteli çalışmak ve her geçen gün oyun sistemimizi ileriye taşımak zorundayız. Oyuncularımın özverisinden, çalışma isteğinden son derece memnunum. Takımıma çok güveniyorum. 2021-2022 sezonunun bütün takımlar için hayırlı olmasını, sakatlıksız, hastalıksız ve hak eden takımın kazandığı bir sezon olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur