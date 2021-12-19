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Halkbank devreyi İstanbul'da kapatacak

Halkbank devreyi İstanbul'da kapatacak
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde lider Halkbank, ilk yarının son maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde lider Halkbank, ilk yarının son maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen kaptan Selçuk Keskin, Fenerbahçe HDI Sigorta maçının önemini bildiklerini ve bu bilinçle sahaya çıkacaklarını belirtti.

İki takımın da önemli oyunculara sahip olduğuna işaret eden Selçuk, "Biz kendi tarafımıza bakıyoruz. İyi çalıştık. Antrenmanda yaptıklarımızı sahaya yansıtarak devreyi galibiyetle kapatmak istiyoruz. Bunu da başaracak güçte olduğumuza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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