Halkbank Davası ne zaman? Halkbank davası ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Halkbank Davası ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. ABD federal hükümeti, Halkbank'a, İran'a yönelik yaptırımları deldiğini öne sürerek dava açmıştı. Halkbank davası ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

HALKBANK DAVASI NE ZAMAN?

Halkbank, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"na dayanarak federal mahkemedeki yargı sürecinin askıya alınmasını istedi. Federal Mahkeme bu talebi kabul etmeyince, Banka Temyiz Mahkemesine başvurdu. ABD'de bir temyiz mahkemesi, Halkbank'ın ABD Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu sonuçlanana kadar federal hükümetin bankaya karşı açtığı davanın askıya alınmasına karar verdi.

Reuters'ın haberine göre Manhattan'daki 2. ABD Temyiz Mahkemesi'nin bugün verdiği karar, Halkbank'a bir yandan davaya karşı savunma yapmak zorunda kalmadan temyize gitme olanağı sağladı.

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