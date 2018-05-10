Ziraat'ten Sonra Halkbank da Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü

Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde bankaların konut sektörünü canlandırmak ve stokları eritmek için kampanya başlatacağını açıklamasının ardından iki kamu bankasından hamle geldi. Önce Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar olan konut kredilerinde faiz oranını yüzde 0.98'e çektiğini duyurdu. Ziraat Bankası'nın ardından Halkbankası da faizleri yüzde 0.98'e çektiğini açıkladı.

ZİRAAT BANKASINDAN SONRA HALKBANK DA İNDİRDİ

Ziraat Bankası'ndan yaklaşık 3 saat sonra da Halkbank'tan bir hamle geldi. Halkbank, 10 yıla kadar olan vadelerde konut kredi faizini yüzde 0.98'e çektiğini açıkladı.

Ziraat Bankası'nın ardından diğer kamu bankalarının da faizleri benzer seviyelere çekmesi bekleniyor.