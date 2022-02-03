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Halkbank, Challenge Kupası'nda yarı finale yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Halkbank, Challenge Kupası'nda yarı finale yükseldi

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Thien Khuc (Almanya), Borislav Yordanov (Bulgaristan)TALLINN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: Keel, Saar, Üprus, Smidl, Tamme, Perillus, Lepp (L), Saar (L) (Kais, Eerma, Meius, Torn)HALKBANK: Aslan, Yiğit, Furkan, Hernandez, Bruno, Mustafa, Volkan (L), Caner (L)...

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Thien Khuc (Almanya), Borislav Yordanov (Bulgaristan)

TALLINN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: Keel, Saar, Üprus, Smidl, Tamme, Perillus, Lepp (L), Saar (L) (Kais, Eerma, Meius, Torn)

HALKBANK: Aslan, Yiğit, Furkan, Hernandez, Bruno, Mustafa, Volkan (L), Caner (L) (Vucicevic, Abdullah, Oğuzhan, Efe)

SETLER: 15-25, 23-25, 21-25

SÜRE: 67 dakika (19', 26', 22')

Halkbank, Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Estonya'nın Tallinn Teknik Üniversitesi takımını sahasında 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Halkbank, ilk karşılaşmadan da 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

Halkbank, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Panathinaikos AC Athens - CAI Teruel eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Bulgaristan, Halkbank, Almanya, Spor, Haber

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