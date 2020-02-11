Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Greenyard'a konuk olacak
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Greenyard ile karşılaşacak.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Greenyard ile karşılaşacak.
Belçika'nın Limburg kentinin Maaseik bölgesinde Steengoed Arena'da oynanacak maç TSİ 22.30'da başlayacak.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Ankara'daki ilk maçta Greenyard'a 3-2 yenilmişti.
Grupta 3. sıradaki Greenyard 4 maçta 2 galibiyet alırken 4. ve son sıradaki Halkbank'ın galibiyeti bulunmuyor.