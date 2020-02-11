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Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Greenyard'a konuk olacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Greenyard ile karşılaşacak.

11.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:42
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Greenyard'a konuk olacak

Halkbank Erkek Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda temsilcisi Greenyard ile karşılaşacak.

Belçika'nın Limburg kentinin Maaseik bölgesinde Steengoed Arena'da oynanacak maç TSİ 22.30'da başlayacak.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Ankara'daki ilk maçta Greenyard'a 3-2 yenilmişti.

Grupta 3. sıradaki Greenyard 4 maçta 2 galibiyet alırken 4. ve son sıradaki Halkbank'ın galibiyeti bulunmuyor.

Kaynak: AA
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