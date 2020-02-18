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Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde yarın Zenit Kazan'a konuk olacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a konuk olacak.

18.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:20
Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde yarın Zenit Kazan'a konuk olacak

Halkbank Erkek Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında yarın deplasmanda temsilcisi Kazan'a konuk olacak.

Rusya'nın Kazan kentindeki Saint Petersburg Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Halkbank, grubun 3. hafta maçında konuk ettiği Zenit Kazan'a 3-1 yenilmişti.

Grupta 3. sıradaki Zenit Kazan 5 maçta 2 galibiyet alırken, 4. ve son sıradaki Halkbank'ın galibiyeti bulunmuyor.

Kaynak: AA
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