Halkbank, CEV Challenge Kupası yarı final rövanşına İtalya'da çıkacak

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında Halkbank yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Allianz Powervolley'le karşılaşacak.

Milano'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşma Allianz Cloud Spor Salonu'nda oynanacak.

Halkbank, Ankara'daki ilk maçı 3-1 kaybetmişti.

Finale çıkmak için mutlaka kazanması gereken Halkbank, rakibine iki set vermesi durumunda da elenecek. Halkbank karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 kazanması durumunda finale çıkacak takımı altın set belirleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki