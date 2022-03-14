Halkbank, CEV Challenge Kupası finali ilk maçında yarın Narbonne Volley'i ağırlayacak - Haberler

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Halkbank, CEV Challenge Kupası finali ilk maçında yarın Narbonne Volley'i ağırlayacak

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Halkbank, CEV Challenge Kupası finali ilk maçında yarın Narbonne Volley'i ağırlayacak

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinin ilk maçında Halkbank, yarın Fransa'nın Narbonne Volley takımını konuk edecek.

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinin ilk maçında Halkbank, yarın Fransa'nın Narbonne Volley takımını konuk edecek.

TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanacak ve 17.00'de başlayacak müsabakayı Yunanistan'dan Nikolaos Fragkakis ile Rumen Benone Visan hakem ikilisi yönetecek.

Bu maçın rövanşı ise 22 Mart'ta Fransa'da yapılacak.

CEV Challenge Kupası'nda yenilgi yüzü görmeden finale yükselen Halkbank, 16'lı finaller turunda Bosna Hersek'in OK Bosna, son 16 turunda Avusturya Union Raiffeisen, çeyrek finalde Estonya'nın Tallinn Technical University ve yarı finalde Yunanistan'ın Panathinaikos'u eleyerek finale yükseldi.

Avrupa'da üçüncü kez final oynayacak

Halkbank, Avrupa'da üçüncü kez finalde mücadele edecek.

Daha önce CEV Kupası şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği yaşayan Ankara ekibinde yeni bir kupada final oynamanın heyecanı yaşanıyor.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Yunanistan, Halkbank, voleybol, Fransa, Spor, Haberler

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