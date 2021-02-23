Halkbank, CEV Challenge Kupası finali için avantaj peşinde
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Halkbank, CEV Challenge Kupası finali için avantaj peşinde

23.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:48
Halkbank, CEV Challenge Kupası finali için avantaj peşinde

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında yarın İtalya'nın Allianz Powervolley takımını konuk edecek.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında yarın İtalya'nın Allianz Powervolley takımını konuk edecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak maçı Rusya'dan Nikolai Knizhnikov ile Bulgaristan'dan Simeon Ivanov yönetecek.

Finale çıkacak takımın belli olacağı rövanş müsabakası, 3 Mart Çarşamba günü Milano'da oynanacak.

Berger: "Kaliteli maçlar oynanacak"

Başkent ekibinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avusturyalı smaçör Alexander Berger, kendisinin de bir dönem forma giydiği İtalya Ligi'nin dünyanın en iyileri arasında yer aldığını kaydetti.

Berger, "Son senelerde Powervolley ilk 5-6 ekip arasında yer alıyordu. Rakibimiz çok kaliteli bir ekip. Ben bu eşleşme için çok seviniyorum. Kesinlikle heyecanlı ve kaliteli maçlar oynanacak. Sonuçta finale çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü biz iyi bir takımız, bu seriyi geçmek için gerekli hırs ve kararlılığa kesinlikle sahibiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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