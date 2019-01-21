Halkbank Borç Yapılandırmaya Dahil Oldu

Halkbank, kredi kartı borçlarını Halk Destek Kredisi ile yapılandıracak. Bankanın bireysel müşterilerine yönelik geliştirdiği özel çözümle kredi kartı sahipleri, aylık yüzde 1,10'dan başlayan faizlerle 60 aya varan vade imkanından yararlanabilecek.

Halkbank, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen müşterilerine "Halk Destek Kredisi" kullandıracağını açıkladı. Kredi kapsamında, Halkbank kredi kartı kullanıcıları, Halkbank ve diğer bankalara ait kredi kartı borçlarını aylık yüzde 1,10'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade ile yapılandırma imkanından yararlanabilecekler. "Halk Destek Kredisi"ni kullanmak isteyenlerin, gelir durumlarına uygun ödeme planı oluşturmaları da mümkün olabilecek.

"MÜŞTERİLERİMİZE RAHAT BİR NEFES ALDIRACAĞIZ"

Kampanya hakkında açıklama yapan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, müşterilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Adını halktan alan bir Banka olarak, halkımızın her türlü finansal ihtiyacına yanıt vermek önceliğimiz. Halk Destek Kredisi ile ödeme zorluğu yaşanan kredi kartlarına ait borçları yeniden yapılandıracak ve piyasa istikrarına katkı sağlamak için verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Bu kredi sayesinde kart sahipleri biriken borçlarını tek bir çatı altında toplayarak kolayca ödeme şansına sahip olacaklar. Bu kredimizle müşterilerimize rahat bir nefes aldıracağız."

(İHA)

Kaynak: İHA