Halkbank Başantrenörü Taner Atik'in hayali milli takımla olimpiyatlara gitmek

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Halkbank'ın başantrenörü Taner Atik, milli takımla olimpiyatlara katılmanın en büyük hayali olduğunu söyledi.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Halkbank'ın başantrenörü Taner Atik, milli takımla olimpiyatlara katılmanın en büyük hayali olduğunu söyledi.

Halkbank Kulübünden yapılan açıklamada görüşlerin yer verilen Taner Atik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Yürümemiz gereken çok uzun ve zor bir yol var önümüzde. Kulübümle özdeşleşmek ve mümkünse uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Milli takımla olimpiyat oyunlarına katılmak en büyük hayalim. Bu hayalin peşinden koşmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Halkbank'ın voleybolda formasını giydiği ilk takım olduğunu anımsatan Atik, "Halkbank ilk galibiyeti ve mağlubiyeti tattığım, Avrupa'da şampiyonluklar yaşadığım kulüp. Bu aidiyet duygusunu kelimelerle ifade etmek pek mümkün değil. Benim açımdan maneviyatı çok farklı." değerlendirmesinde bulundu.

"Halkbank, Avrupa'da hak ettiği değeri gören bir kulüp." diyen Atik, "Avrupalılar için Türkiye ve voleybol kelimeleri yan yana geldiğinde, akla ilk gelen kulüp Halkbank. Son 6 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde aralıksız mücadele eden, bu ligde final oynamış, CEV Kupası'nda şampiyon olma başarısı göstermiş bir kulübüz. Avrupa'da voleybola yatırım yapan kulüpler, maçlarda elde etikleri sonuçlara bakılmaksızın değer görüyor. Organizasyon becerisini her geçen yıl bir üst seviyeye çıkaran kulüplere saygı duyuluyor. Bu anlamda Halkbank'ın Avrupa'da çok özel bir yeri var." şeklinde gönüş belirtti.

Taner Atik, Kovid-19 salgınından güçlenerek çıkacaklarını ve tekrar voleybol oynayacakları günü heyecanla beklediklerini vurgularken, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanoğlu varoluşundan bu yana ne badireler atlatmış. Bunu da atlatacaktır. Bu durumdan güçlenerek çıkacağımızı ve eskisine nazaran daha güzel günler göreceğimize inanıyorum. Teknik kadro ve oyuncularla görüntülü konuşup, evde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alış verişinde bulunuyoruz. Onun dışında oğlum ve eşimle zaman geçiriyorum. Evdeyiz, evde kalıyoruz ve herkesi evde kalmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA