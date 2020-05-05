HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Halkbank Başantrenörü Taner Atik'in hayali milli takımla olimpiyatlara gitmek

Halkbank Başantrenörü Taner Atik'in hayali milli takımla olimpiyatlara gitmek
05.05.2020 12:00 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:00

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Halkbank'ın başantrenörü Taner Atik, milli takımla olimpiyatlara katılmanın en büyük hayali olduğunu söyledi.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Halkbank'ın başantrenörü Taner Atik, milli takımla olimpiyatlara katılmanın en büyük hayali olduğunu söyledi.

Halkbank Kulübünden yapılan açıklamada görüşlerin yer verilen Taner Atik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Yürümemiz gereken çok uzun ve zor bir yol var önümüzde. Kulübümle özdeşleşmek ve mümkünse uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Milli takımla olimpiyat oyunlarına katılmak en büyük hayalim. Bu hayalin peşinden koşmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Halkbank'ın voleybolda formasını giydiği ilk takım olduğunu anımsatan Atik, "Halkbank ilk galibiyeti ve mağlubiyeti tattığım, Avrupa'da şampiyonluklar yaşadığım kulüp. Bu aidiyet duygusunu kelimelerle ifade etmek pek mümkün değil. Benim açımdan maneviyatı çok farklı." değerlendirmesinde bulundu.

"Halkbank, Avrupa'da hak ettiği değeri gören bir kulüp." diyen Atik, "Avrupalılar için Türkiye ve voleybol kelimeleri yan yana geldiğinde, akla ilk gelen kulüp Halkbank. Son 6 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde aralıksız mücadele eden, bu ligde final oynamış, CEV Kupası'nda şampiyon olma başarısı göstermiş bir kulübüz. Avrupa'da voleybola yatırım yapan kulüpler, maçlarda elde etikleri sonuçlara bakılmaksızın değer görüyor. Organizasyon becerisini her geçen yıl bir üst seviyeye çıkaran kulüplere saygı duyuluyor. Bu anlamda Halkbank'ın Avrupa'da çok özel bir yeri var." şeklinde gönüş belirtti.

Taner Atik, Kovid-19 salgınından güçlenerek çıkacaklarını ve tekrar voleybol oynayacakları günü heyecanla beklediklerini vurgularken, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanoğlu varoluşundan bu yana ne badireler atlatmış. Bunu da atlatacaktır. Bu durumdan güçlenerek çıkacağımızı ve eskisine nazaran daha güzel günler göreceğimize inanıyorum. Teknik kadro ve oyuncularla görüntülü konuşup, evde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alış verişinde bulunuyoruz. Onun dışında oğlum ve eşimle zaman geçiriyorum. Evdeyiz, evde kalıyoruz ve herkesi evde kalmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı Spor
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı Spor
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik Spor
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum Spor
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor Spor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı Spor
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme
Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak...
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Fenerbahçe'de 45 gün sonra saha çalışmaları başladı
Fenerbahçe'de 45 gün sonra saha çalışmaları başladı
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör...
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Nur Yerlitaş Gülben Ergen Demet Akalın Gülşen Yüksel
Spor Neymar Bülent Uygun Loris Karius Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Halkbank Başantrenörü Taner Atik'in hayali milli takımla olimpiyatlara gitmek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 13:25:18. #1.14#
title