Halkbank, Ankara derbisinde Spor Toto'yu ağırlayacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasındaki Ankara derbisinde yarın Spor Toto'yu konuk edecek.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.30'da başlayacak.

Maç öncesinde Halkbank, 22 maçta kazandığı 49 puanla beşinci, rakibi Spor Toto ise 21 maçta topladığı 45 puanla 6. sırada yer alıyor.

Hedef seriyi devam ettirmek

Ligde son 3 maçını kazanan Halkbank, seriyi dört galibiyete taşımak istiyor.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen mavi-beyazlı ekibin milli oyuncusu Fatih Eren Uğur, karşılaşmanın büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

"İyi bir trend yakaladık, istim üzerindeyiz." ifadesini kullanan Fatih, "İyi voleybol oynayarak önemli galibiyetler aldık. Hedeflerimiz var. Spor Toto da bu yoldaki engellerden biri. Bu engeli de aşacak gücümüz ve inancımız var. Sportmence savaşarak üç puanla sahadan ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur